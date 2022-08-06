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Владимир Федотов объяснил, почему ЦСКА проиграл первый тайм «Факелу»

Владимир Федотов объяснил, почему ЦСКА проиграл первый тайм «Факелу»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ход игры с воронежским «Факелом».

«Было хорошее начало, но что-то вдруг сломалось. Стали заложниками своего темпа, начали нервничать, принимать неверные решения, терять в центре мячи. Соперник отодвинул игру, заработал пенальти. На помощь пришёл перерыв, пришлось проявить характер. Хотелось бы отметить реализацию, при счёте 1:1 могли забить пораньше, был момент у Карраскаля. Надо грамотнее ими распоряжаться», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

ЦСКА набрал 10 очков и сравнялся по очкам с лидирующим «Спартаком», сместив красно-белых с первой позиции. «Факел» с двумя очками идёт в турнирной таблице на 14-м месте.

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