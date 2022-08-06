Владимир Федотов высказался о травме Ивана Облякова

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после победы над воронежским «Факелом» со счётом 4:1 прокомментировал травму полузащитника своей команды Ивана Облякова.

«У Облякова что-то с коленом. Что-то в колене щёлкнуло, сказал, что это ему мешало. Завтра будет МРТ. Будем надеяться, что ничего серьёзного», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

ЦСКА набрал 10 очков и сравнялся по очкам с лидирующим «Спартаком», сместив красно-белых с первой позиции. «Факел» с двумя очками идёт на 14-м месте.