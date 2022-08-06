Федотов: болельщики «Факела» переиграли ЦСКА, но включились трибуны

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о поддержке болельщиков в матче 4-го тура РПЛ с воронежским «Факелом (4:1).

«Мы рады болельщикам. Болельщики «Факела» нас сегодня переиграли, потому что наших фанатов не было, но включились трибуны», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

ЦСКА набрал 10 очков и сравнялся по очкам с лидирующим «Спартаком», сместив красно-белых с лидирующей позиции. «Факел» с двумя очками идёт на 14-й позиции.



Обслуживала матч ЦСКА — «Факел» бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Помогали ему Алексей Ширяев (Ставрополь) и Игорь Князев (Курск). Резервным судьёй была Анастасия Пустовойтова (Москва). Арбитром VAR — Сергей Карасёв (Москва), его помощником выступал Адлан Хатуев (Грозный).