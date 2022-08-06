Игрок «Факела» Божин: всё нормально, могу ходить. Завтра сделаю МРТ

Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин прокомментировал своё состояние после матча с московским ЦСКА, который завершился победой армейцев со счётом 4:1.

«Всё нормально, могу ходить. Завтра сделаю МРТ», — передаёт слова Божина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, Сергей Божин получил травму на 78-й минуте встречи и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел нападающий команды Матвей Ивахнов.

Сегодня, 6 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве местный ЦСКА встречался с воронежским «Факелом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 4:1. После четырёх сыгранных туров ЦСКА набрал 10 очков и сравнялся со «Спартаком».