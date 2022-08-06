Федотов: Чалов проклюнулся, дали почувствовать объём. Поэтому Заболотный не вышел

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии игроков команды.

«Сегодня Федя (Фёдор Чалов. — Прим. «Чемпионата») наконец-то проклюнулся, дали ему почувствовать объём. Поэтому Заболотный не вышел. Потом выпустили молодых ребят. Видим, что их отношение позволяет им появляться на футбольном поле. Дело в них самих», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В матче 4-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (4:1) за ЦСКА отличились Константин Кучаев, Хесус Медина, Фёдор Чалов и Хорхе Карраскаль.

ЦСКА набрал 10 очков и сравнялся по очкам с лидирующим «Спартаком», сместив красно-белых с первой позиции. Воронежский «Факел» с двумя очками идёт на 14-м месте.