Карраскаль: у ЦСКА хорошая команда — мы не думаем о «Зените»

Колумбийский полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал ход встречи с воронежским «Факелом», закончившейся победой армейцев со счётом 4:1.
«Первый тайм? В футболе бывает, что приходится и страдать. Во втором тайме мы были лучше, поэтому выиграли матч. У нас хорошая команда, приехали новички. Мы строим хороший ЦСКА, не думаем о «Зените», а только о своей игре. У всех соперников есть козыри, нам надо работать. Когда мы встретимся с конкурентами, нужно будет сделать результат», — передаёт слова Карраскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 6 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве местный ЦСКА встречался с воронежским «Факелом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 4:1. После четырёх сыгранных туров ЦСКА набрал 10 очков и сравнялся со «Спартаком».
- 6 августа 2022
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