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Источник: главный тренер «Урала» Игорь Шалимов будет отправлен в отставку

Источник: главный тренер «Урала» Игорь Шалимов будет отправлен в отставку
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов с большой долей вероятности покинет команду. Руководство клуба приняло решение освободить российского специалиста от занимаемой должности, сообщает издание Sport24.

Напомним, сегодня, 6 августа, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

После четырёх сыгранных туров чемпионата «Урал» не набрал очков, команда занимает 16-е место в турнирной таблице. Следующую встречу клуб проведёт с воронежским «Факелом». Матч состоится 12 августа. Начало – в 19:30 мск.

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