«Ахмат» — «Зенит»: Клаудиньо покинул поле на 60-й минуте из-за травмы, вышел Бакаев

Сегодня, 6 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном «Ахмат» играет в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с действующим чемпионом страны петербуржским «Зенитом». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Стартовый свисток Сергея Иванова прозвучал в 20:00 мск.
Под занавес первого тайма вратарь «Зенита» Даниил Одоевский совершил фол последней надежды на Садулаеве, получив прямую красную карточку. Сергей Семак был вынужден снимать с игры Андрея Мостового, выпустив вместо него Михаила Кержакова. На 60-й минуте травму получил Клаудиньо, вместо него на поле появился Зелимхан Бакаев.
Обслуживает матч «Ахмат» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный судья — Максим Перезва (Раменское). Арбитром VAR выступает Анатолий Жабченко (Краснодар), его помощник — Екатерина Курочкина (Малаховка).
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