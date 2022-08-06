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«Боруссия» Д обыграла «Байер» Азмуна и Лунёва на старте Бундеслиги

«Боруссия» Д обыграла «Байер» Азмуна и Лунёва на старте Бундеслиги
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Сегодня, 6 августа, в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Боруссия» (Дортмунд) принимала «Байер» (Леверкузен). Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На матче работала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

Единственный гол в этом матче на девятой минуте забил полузащитник «Боруссии» Марко Ройс. Бывший игрок «Зенита», теперь выступающий за «Байер», Сердар Азмун вышел на замену на 66-й минуте, отметился созданием хорошего момента для партнёра по команде и попаданием в офсайд. Голкипер «Байера» Лукаш Градецки был удалён в добавленное время, но замены у леверкузенцев закончились, поэтому в ворота встал защитник Эдмон Тапсоба. Российский вратарь Андрей Лунёв провёл встречу на скамейке запасных.

Германия - Бундеслига. 1-й тур
06 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 0
Байер
Леверкузен
1:0 Ройс – 9'
Удаления: нет / Градецки – 90+2'
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