«Боруссия» Д обыграла «Байер» Азмуна и Лунёва на старте Бундеслиги

Сегодня, 6 августа, в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Боруссия» (Дортмунд) принимала «Байер» (Леверкузен). Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На матче работала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.



Единственный гол в этом матче на девятой минуте забил полузащитник «Боруссии» Марко Ройс. Бывший игрок «Зенита», теперь выступающий за «Байер», Сердар Азмун вышел на замену на 66-й минуте, отметился созданием хорошего момента для партнёра по команде и попаданием в офсайд. Голкипер «Байера» Лукаш Градецки был удалён в добавленное время, но замены у леверкузенцев закончились, поэтому в ворота встал защитник Эдмон Тапсоба. Российский вратарь Андрей Лунёв провёл встречу на скамейке запасных.