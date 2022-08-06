«Краснодар» — «Локомотив»: Рамирес открыл счёт на 78-й минуте дальним ударом

Cегодня, 6 августа, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре местная одноимённая команда принимает московский «Локомотив» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучал в 20:00 мск.

На 78-й минуте защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес открыл счёт дальним ударом. Мяч коснулся рук Даниила Худякова, но залетел в ворота. Это первый гол для Рамиреса в РПЛ.

Обслуживает матч «Краснодар» — «Локомотив» бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему Максим Гаврилин (Владимир) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный судья — Юнус Кошко (Белореченск). Арбитр VAR — Игорь Панин (Дмитров), его помощник — Валерий Данченко (Уфа).