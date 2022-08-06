«Зенит» после удаления вратаря удержал ничью с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ

Сегодня, 6 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном «Ахмат» играл в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с действующим чемпионом страны петербуржским «Зенитом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Финальный свисток Сергея Иванова зафиксировал нулевую ничью.



Под занавес первого тайма вратарь «Зенита» Даниил Одоевский совершил фол последней надежды на Садулаеве, получив прямую красную карточку. Сергей Семак был вынужден снимать с игры Андрея Мостового, выпустив вместо него Михаила Кержакова. На 60-й минуте травму получил Клаудиньо, вместо него на поле появился Зелимхан Бакаев.

«Зенит» набрал восемь очков и остался на третьей позиции турнирной таблицы. «Ахмат» с пятью очками идёт на восьмой позиции.

Обслуживала матч «Ахмат» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогали ему Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным судьёй был Максим Перезва (Раменское). Арбитром VAR выступал Анатолий Жабченко (Краснодар), его помощником — Екатерина Курочкина (Малаховка).