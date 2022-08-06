«Галатасарай» оформил переходы Дриса Мертенса и Лукаса Торрейры

Турецкий «Галатасарай» оформил переходы сразу двух игроков. В качестве свободного агента был подписан бельгийский нападающий Дрис Мертенс, а из лондонского «Арсенала» перешёл уругвайский полузащитник Лукас Торрейра, сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.



Мертенс присоединился к турецкому клубу до июня 2023 года с возможностью продления контракта ещё на один год. За Лукаса Торрейру «Галатасарай» заплатил около € 7 млн + бонусы, договор с футболистом заключён до июня 2025 года.



Прошлый сезон Мертенс провёл в «Наполи», сыграв в итальянской Серии А 30 встреч, на его счету 11 голов и одна голевая передача. У Торрейры 31 игра за «Фиорентину», в которых он забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

«Галатасарай» одолел «Фиорентину» в товарищеском матче