«Галатасарай» оформил переходы Дриса Мертенса и Лукаса Торрейры

Турецкий «Галатасарай» оформил переходы сразу двух игроков. В качестве свободного агента был подписан бельгийский нападающий Дрис Мертенс, а из лондонского «Арсенала» перешёл уругвайский полузащитник Лукас Торрейра, сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.
Мертенс присоединился к турецкому клубу до июня 2023 года с возможностью продления контракта ещё на один год. За Лукаса Торрейру «Галатасарай» заплатил около € 7 млн + бонусы, договор с футболистом заключён до июня 2025 года.
Прошлый сезон Мертенс провёл в «Наполи», сыграв в итальянской Серии А 30 встреч, на его счету 11 голов и одна голевая передача. У Торрейры 31 игра за «Фиорентину», в которых он забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
«Галатасарай» одолел «Фиорентину» в товарищеском матче
- 6 августа 2022
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