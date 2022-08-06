«Локомотив» показал худший старт с 2006 года
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Старт сезона-2022/2023 — худший для московского «Локомотива» с 2006 года, сообщает Opta Sports.
Железнодорожники набрали лишь два очка в стартовых четырёх турах — это худший старт команды с 2006 года, когда было одно очко. А 11 пропущенных голов в четырёх стартовых турах — антирекорд «Локомотива». Сами москвичи забили только три.
Железнодорожники под руководством немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра добились двух ничьих за четыре тура — с клубом «Пари Нижний Новгород» (1:1) и «Ростовом» (2:2) в 1-м и 2-м турах соответственно. Далее последовали разгромы от санкт-петербургского «Зенита» (0:5) и «Краснодара» (0:3).
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Локомотив» с 48 очками занял шестое место в чемпионате России.
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