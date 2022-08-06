«Пускай опять Рангнику звонят». Мостовой — о поражении «Локо» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер команды Медиалиги Fights Nights Александр Мостовой поделился мнением о встречах 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Аллилуйя, аллилуйя, немцы, австрийцы. Что тут скажешь. Первый тайм 0:0 сыграли, а во втором посыпались. Кошмар вообще. «Краснодар» — молодцы. «Факел» тоже хорошо смотрелся, а ЦСКА сегодня их во втором тайме разложил.



Про «Локомотив» немного ошибся в плане прогноза: думал, ничья будет. Уже не хочется обсуждать «Локо» — там всё понятно. Пускай опять Рангнику звонят. Придёт опять, и пусть ещё кого-нибудь с собой привезёт. Пускай рассказывают лозунги и новые схемы придумывают. Пускай втирают, как обычно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.