Мостовой — о ничьей «Зенита» и «Ахмата»: в Грозном всем топам тяжело играть

Главный тренер команды Медиалиги Fights Nights Александр Мостовой прокомментировал исход встречи между «Зенитом» и «Ахматом», в которой команды сыграли вничью — 0:0.

«Я не исключал ничейного результата. В Грозном всем топам тяжело играть. Тем более с удалением. Думаю, если бы удаления не было, то «Зенит» бы додавил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, под занавес первого тайма вратарь «Зенита» Даниил Одоевский совершил фол последней надежды на Садулаеве, получив прямую красную карточку. Сергей Семак был вынужден снимать с игры Андрея Мостового, выпустив вместо него Михаила Кержакова. На 60-й минуте травму получил Клаудиньо, вместо него на поле появился Зелимхан Бакаев. По итогам четырёх туров «Зенит» набрал восемь очков, команда занимает третью строчку турнирной таблицы.