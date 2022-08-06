Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой — о ничьей «Зенита» и «Ахмата»: в Грозном всем топам тяжело играть

Мостовой — о ничьей «Зенита» и «Ахмата»: в Грозном всем топам тяжело играть
Комментарии

Главный тренер команды Медиалиги Fights Nights Александр Мостовой прокомментировал исход встречи между «Зенитом» и «Ахматом», в которой команды сыграли вничью — 0:0.

«Я не исключал ничейного результата. В Грозном всем топам тяжело играть. Тем более с удалением. Думаю, если бы удаления не было, то «Зенит» бы додавил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, под занавес первого тайма вратарь «Зенита» Даниил Одоевский совершил фол последней надежды на Садулаеве, получив прямую красную карточку. Сергей Семак был вынужден снимать с игры Андрея Мостового, выпустив вместо него Михаила Кержакова. На 60-й минуте травму получил Клаудиньо, вместо него на поле появился Зелимхан Бакаев. По итогам четырёх туров «Зенит» набрал восемь очков, команда занимает третью строчку турнирной таблицы.

Новость по теме
«Зенит» после удаления вратаря удержал ничью с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022