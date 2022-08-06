Мостовой — о ничьей «Зенита» и «Ахмата»: в Грозном всем топам тяжело играть

Главный тренер команды Медиалиги Fights Nights Александр Мостовой прокомментировал исход встречи между «Зенитом» и «Ахматом», в которой команды сыграли вничью — 0:0.
«Я не исключал ничейного результата. В Грозном всем топам тяжело играть. Тем более с удалением. Думаю, если бы удаления не было, то «Зенит» бы додавил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, под занавес первого тайма вратарь «Зенита» Даниил Одоевский совершил фол последней надежды на Садулаеве, получив прямую красную карточку. Сергей Семак был вынужден снимать с игры Андрея Мостового, выпустив вместо него Михаила Кержакова. На 60-й минуте травму получил Клаудиньо, вместо него на поле появился Зелимхан Бакаев. По итогам четырёх туров «Зенит» набрал восемь очков, команда занимает третью строчку турнирной таблицы.
- 6 августа 2022
-
23:51
-
23:47
-
23:32
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:03
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:38
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
22:10
-
22:09
-
21:59
-
21:58
-
21:52
-
21:40
-
21:38
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:44
-
20:43