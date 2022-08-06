«Возникают вопросы к тренерскому штабу «Локо». Булыкин — о матче с «Краснодаром»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:4).

«Удивлён разгромом и плохим стартом «Локомотива». С таким подбором футболистов они должны были хорошо начинать сезон: как заявляло руководство — бороться за высокие места. Но что-то не ладится в команде: что именно — надо смотреть в тренировочном процессе. Возникают вопросы к тренерскому штабу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Локомотив» с двумя очками занимает 13-е место в турнирной таблице, у идущего 15-м с одним очком московского «Торпедо» игра в запасе. Главным тренером железнодорожников является немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.