«Возникают вопросы к тренерскому штабу «Локо». Булыкин — о матче с «Краснодаром»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:4).
«Удивлён разгромом и плохим стартом «Локомотива». С таким подбором футболистов они должны были хорошо начинать сезон: как заявляло руководство — бороться за высокие места. Но что-то не ладится в команде: что именно — надо смотреть в тренировочном процессе. Возникают вопросы к тренерскому штабу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
На данный момент «Локомотив» с двумя очками занимает 13-е место в турнирной таблице, у идущего 15-м с одним очком московского «Торпедо» игра в запасе. Главным тренером железнодорожников является немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.
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