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Созин: до «Зенита» рано восхвалять ЦСКА. Ещё пропустят 5, зато искромётно обыграли «Факел»

Созин: до «Зенита» рано восхвалять ЦСКА. Ещё пропустят 5, зато искромётно обыграли «Факел»
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Известный футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал выступление московского ЦСКА на старте сезона.

«Все смотрят на таблицу и видят: в следующем туре «Зенит» принимает у себя лидера. ЦСКА вообще должен был ехать единоличным лидером РПЛ, но из-за дифирамбов отдали очки «Пари НН» — это была расслабленность команды Федотова, а не заслуга хозяев.

Но до «Зенита» рано восхвалять ЦСКА. Ещё пропустят пять, зато искромётно обыграли «Факел». Думаю, футболисты «Динамо», глядя на второй тайм матча ЦСКА с «Факелом», не понимали, как они умудрились в прошлом туре пропустить от воронежцев трижды. Сегодня с 47-й минуты было понятно, что будет разгром», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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