Хави: цели следующего сезона — выигрывать трофеи и играть в хороший футбол

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от грядущего футбольного сезона.
«Все тренируются очень хорошо, интенсивно и в хорошем ритме. Предсезонный тур был очень позитивным, он вызвал много энтузиазма, я видел это вчера на презентации Роберта (Левандовского). Мы тоже взволнованы. Цели в этом году – выигрывать трофеи и играть в хороший футбол. Мы хотим сделать людей счастливыми, они этого заслуживают», — сказал Хави в интервью испанскому изданию Marca.
Напомним, этим летом «Барселона» совершила ряд крупных трансферов. В их числе покупка польского нападающего Роберта Левандовского (за € 45 млн), французского защитника Жюля Кунде (€ 50 млн + € 10 млн бонусами), а также переход датчанина Андреаса Кристенсена и ивуарийца Франка Кессье в качестве свободных агентов.
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