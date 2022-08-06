Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей команды с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Тяжелая игра, как мы и ожидали. В первом тайме, играя в равных составах, мы владели преимуществом, но, к сожалению, в обороне действовали далеко не безупречно, в отличие от других матчей. Одна из наших ошибок привела к удалению. В меньшинстве играть гораздо сложнее, тем не менее и во втором тайме мы создавали хорошие моменты и могли забить — у Малкома была пара хороших моментов. Думаю, результат справедлив. К сожалению, сегодня мы сыграли в обороне не так, как хотелось бы. Будем готовиться к следующему матчу.
Удаление игрока очень серьёзно влияет на ход матча. Что касается игры, то, по-моему, в первом тайме «Ахмат» выстроил бетонный автобус у своих ворот, когда мы играли в равных составах, и вскрывать такую оборону было достаточно сложно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
- 6 августа 2022
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