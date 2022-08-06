Сергей Семак не уверен в возвращении Одоевского в стартовый состав «Зенита» после удаления
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с вратарём команды Даниилом Одоевским. Молодой голкипер удалился в первом тайме матча с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Вернётся ли Одоевский в стартовый состав после отбытия дисквалификации? Посмотрим на его состояние и на состояние других игроков. У нас есть Кержаков, есть Иван — посмотрим. Кто будет лучше готов, тот и будет играть. То, что Одоевский пропустит следующую игру, это точно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
19-летний Одоевский стал основным вратарём «Зенита» перед началом нынешнего сезона. Из-за дисквалификации он пропустит игру 5-го тура с московским ЦСКА на «Газпром Арене».
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