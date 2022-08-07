Президент «Барселоны» объяснил, почему клуб забрал 9-й номер у Депая и отдал Левандовскому
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил причину решения клуба передать футболку с девятым номером новичку команды Роберту Левандовскому. Ранее этот номер принадлежал Мемфису Депаю.
«Роберт получил девятый номер по решению клуба. Это связано с имиджевыми и рекламными интересами «Барселоны». Мы искали подходящее решение и приняли его с максимальным уважением к Мемфису», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в текущее трансферное окно, заключив контракт до конца сезона-2025/2026. Transfermarkt оценил сделку в € 45 млн.
Первый матч нового сезона Ла Лиги «Барселона» проведёт 13 августа с «Райо Вальекано».
Левандовски приветствует игроков «Барселоны». Видеоролик:
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