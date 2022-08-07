Президент «Барселоны» объяснил, почему клуб забрал 9-й номер у Депая и отдал Левандовскому

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил причину решения клуба передать футболку с девятым номером новичку команды Роберту Левандовскому. Ранее этот номер принадлежал Мемфису Депаю.

«Роберт получил девятый номер по решению клуба. Это связано с имиджевыми и рекламными интересами «Барселоны». Мы искали подходящее решение и приняли его с максимальным уважением к Мемфису», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в текущее трансферное окно, заключив контракт до конца сезона-2025/2026. Transfermarkt оценил сделку в € 45 млн.



Первый матч нового сезона Ла Лиги «Барселона» проведёт 13 августа с «Райо Вальекано».

Левандовски приветствует игроков «Барселоны». Видеоролик: