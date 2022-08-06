«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе чемпионки Европы Никиты Пэррис

Нападающая женской сборной Англии Никита Пэррис перешла в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Арсенала», сообщает официальный сайт «красных дьяволов».



Контракт с 28-летним форвардом подписан до конца сезона-2023/2024.



Пэррис ранее выступала в составе «Эвертона», «Манчестер Сити» и французского «Лиона». За сборную Англии у неё 67 матчей, она была в составе национальной команды на победном чемпионате Европы. Футболистка выходила на поле в концовке дополнительного времени четвертьфинала с Испанией (2:1) и финала с Германией (2:1).

Пэррис также принимала участие в играх Евро-2017 и чемпионата мира — 2019. Из её клубных достижений можно выделить победу в чемпионате Англии — 2016, выигранные Кубок Премьер-лиги и Кубок Англии.