Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе чемпионки Европы Никиты Пэррис

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе чемпионки Европы Никиты Пэррис
Комментарии

Нападающая женской сборной Англии Никита Пэррис перешла в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Арсенала», сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Контракт с 28-летним форвардом подписан до конца сезона-2023/2024.

Пэррис ранее выступала в составе «Эвертона», «Манчестер Сити» и французского «Лиона». За сборную Англии у неё 67 матчей, она была в составе национальной команды на победном чемпионате Европы. Футболистка выходила на поле в концовке дополнительного времени четвертьфинала с Испанией (2:1) и финала с Германией (2:1).

Пэррис также принимала участие в играх Евро-2017 и чемпионата мира — 2019. Из её клубных достижений можно выделить победу в чемпионате Англии — 2016, выигранные Кубок Премьер-лиги и Кубок Англии.

Новость по теме
Футболистка сборной Швеции Риттинг-Канерид перешла в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022