«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе чемпионки Европы Никиты Пэррис
Поделиться
Нападающая женской сборной Англии Никита Пэррис перешла в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Арсенала», сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
Контракт с 28-летним форвардом подписан до конца сезона-2023/2024.
Пэррис ранее выступала в составе «Эвертона», «Манчестер Сити» и французского «Лиона». За сборную Англии у неё 67 матчей, она была в составе национальной команды на победном чемпионате Европы. Футболистка выходила на поле в концовке дополнительного времени четвертьфинала с Испанией (2:1) и финала с Германией (2:1).
Пэррис также принимала участие в играх Евро-2017 и чемпионата мира — 2019. Из её клубных достижений можно выделить победу в чемпионате Англии — 2016, выигранные Кубок Премьер-лиги и Кубок Англии.
Новость по темеФутболистка сборной Швеции Риттинг-Канерид перешла в «Челси»
Комментарии
- 6 августа 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:47
-
23:32
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:03
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:38
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
22:10
-
22:09
-
21:59
-
21:58
-
21:52
-
21:40
-
21:38
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:44
Партнерский контент