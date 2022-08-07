Тухель подтвердил, что Алонсо покинет «Челси». Маркос перейдёт в «Барселону»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, что защитник команды Маркос Алонсо попросил отпустить его из клуба. В ближайшее время испанский футболист должен перейти в «Барселону».

«Да, Маркос попросил отпустить его, и мы согласились на это. Было бы бессмысленно выводить его на поле в матче с «Эвертоном», — приводит слова Тухеля журналист Адам Ньюсон в «Твиттере».

Контракт Алонсо с «Челси» длится до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 12 млн. В прошлом сезоне испанец провёл 44 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

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