Тухель подтвердил, что Алонсо покинет «Челси». Маркос перейдёт в «Барселону»
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, что защитник команды Маркос Алонсо попросил отпустить его из клуба. В ближайшее время испанский футболист должен перейти в «Барселону».
«Да, Маркос попросил отпустить его, и мы согласились на это. Было бы бессмысленно выводить его на поле в матче с «Эвертоном», — приводит слова Тухеля журналист Адам Ньюсон в «Твиттере».
Контракт Алонсо с «Челси» длится до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 12 млн. В прошлом сезоне испанец провёл 44 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
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