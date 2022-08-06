«ПСЖ» начал чемпионат с разгромной победы над «Клермоном»
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В 1-м туре французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» встречался на выезде с «Клермоном». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 5:0.
В начале встречи «ПСЖ» почти сразу вышел вперёд – на девятой минуте отличился бразильский нападающий Неймар. На 26-й минуте гости укрепили преимущество точным ударом Ашрафа Хакими, а на 38-й усилиями Маркиньоса довели счёт первого тайма до разгромного – 3:0. Во втором тайме, под занавес встречи, дублем отметился Лионель Месси: аргентинец забил на 80-й и 86-й минутах игры, установив итоговый счёт – 5:0.
Следующий матч «ПСЖ» проведёт дома с «Монпелье». Встреча состоится 13 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Клермон» 14 августа встретится с «Реймсом», игра начнётся в 16:00 мск.
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