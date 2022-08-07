Юрген Клопп: в «Ливерпуле» достаточно полузащитников, несмотря на травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал проблемы команды с игроками линии полузащиты.

«Мы сказали, что не хотим приобретать полузащитников, потому что у нас их достаточно, — и это действительно так. Но проблема в том, что происходящее — вне зоны нашей ответственности, и такое может случаться.

Никто не знал, что Кёртис получит повреждение; оно не слишком серьёзное, но он ещё молод, и такое может происходить как реакция на стресс (у Кёртиса Джонса повреждение икроножной мышцы. — Прим. «Чемпионата»). Наби Кейта простудился и точно вернётся на следующей неделе. Алекс Окслейд-Чемберлен травмирован, и теперь Тьяго тоже, что, естественно, нехорошо.

Смотрите, трансфер должен иметь значение как для данного момента, так и в долгосрочной перспективе. У нас есть полузащитники, и их достаточно», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Тьяго Алькантара получил повреждение во втором тайме матча с «Фулхэмом» (2:2) и был вынужден покинуть поле.