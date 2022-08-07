Игрок «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым дебютантом в истории клуба
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Французский полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым дебютантом в истории клуба во всех международных соревнованиях. Событие произошло сегодня в матче с «Клермоном».
Уоррен Заир-Эмери вышел на замену на 82-й минуте встречи вместо итальянского полузащитника Марко Верратти. Французский юниор дебютировал в составе парижан в возрасте 16 лет и 151 дня.
Встреча между «ПСЖ» и «Клермоном» завершилась победой французского гранда со счётом 5:0. В составе парижан дублем отметился аргентинец Лионель Месси. Также голы забили Неймар, Ашраф Хакими и Маркиньос.
Следующий матч «ПСЖ» проведёт дома с «Монпелье». Встреча состоится 13 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Неймар картинно упал в штрафной площади соперника
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