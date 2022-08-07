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Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои может покинуть команду

Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои может покинуть команду
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Английский вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои может покинуть клуб в текущее трансферное окно. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры называется «Саутгемптон», сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

По утверждениям инсайдера, «святые» ранее уже выходили на связь с лондонцами с просьбой взять Хадсона-Одои в аренду. В данный момент они предпринимают ещё больше усилий по приобретению футболиста. К вингеру также проявлял интерес «Лестер»: несколько дней назад они обсуждали его кандидатуру с «Челси». Решение о своём будущем будет принимать сам игрок.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 21-летний Хадсон-Одои провёл 15 игр, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Почти всю вторую половину сезона игрок пропустил из-за травмы.

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