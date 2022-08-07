Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои может покинуть команду

Английский вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои может покинуть клуб в текущее трансферное окно. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры называется «Саутгемптон», сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.
По утверждениям инсайдера, «святые» ранее уже выходили на связь с лондонцами с просьбой взять Хадсона-Одои в аренду. В данный момент они предпринимают ещё больше усилий по приобретению футболиста. К вингеру также проявлял интерес «Лестер»: несколько дней назад они обсуждали его кандидатуру с «Челси». Решение о своём будущем будет принимать сам игрок.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 21-летний Хадсон-Одои провёл 15 игр, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Почти всю вторую половину сезона игрок пропустил из-за травмы.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
- 7 августа 2022
-
01:17
-
01:02
-
00:51
-
00:30
-
00:15
-
00:15
-
00:10
-
00:05
- 6 августа 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:47
-
23:32
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:03
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:38
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
22:10
-
22:09
-
21:59
-
21:58
-
21:52
-
21:40
-
21:38
-
21:28