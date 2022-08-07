«Первоочередная цель — не понижать уровень игры». Конте — об отсутствии новичков в старте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после матча первого тура АПЛ с «Саутгемптоном» прокомментировал отсутствие в стартовом составе новичков «шпор». Так, с первой минуты на поле не оказалось Ивана Перишича, Ива Биссумы, Клемана Лангле, Фрейзера Фостера и Джеда Спенса, а Ришарлисон и вовсе остался вне заявки.
«Моя идея проста. Я очень доверяю старым игрокам, и они надёжнее, чем новички, которым ещё нужно поработать вместе с нами и применить свои футбольные знания.
Но я очень рад, что у нас есть новые футболисты, которые вольются в процесс и помогут команде улучшить игру. В то же время они знают, что им нужно бороться за место на поле, чтобы дать мне возможность ротировать состав.
Сейчас у нас по одной игре в неделю, а в сентябре придётся играть каждые три дня, и я уверен, что придётся ротировать состав. Для такого клуба, как «Тоттенхэм», важно не понижать уровень и качество игры в результате ротации. Думаю, это первоочередная цель, и в клубе согласились со мной», — приводит слова Конте Sky Sports.
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