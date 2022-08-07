Соболев: я не забил в пустые ворота – это позор. До сих пор об этом думаю

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги встречи с «Уралом» и рассказал о своём прогрессе в роли ассистента.
«Впечатления двоякие. Столько шансов, я в пустые ворота не забил… Такие моменты всегда нужно реализовывать. Это позор, когда не забиваешь в пустые. Я до сих пор об этом думаю. Не забили больше, но главное – победа. Стал больше ассистировать? Не знаю, так получается. Может быть, от схемы зависит, потому что я чаще «сваливаюсь» в края. Мы набрали десять очков, но глобально говорить о каких-то переменах ещё рано. Впереди 26 игр. Спокойно двигаемся от матча к матчу, получаем удовольствие от побед и посмотрим, что будет дальше», – сказал Соболев сразу после игры в эфире канала «Матч Премьер».
Напомним, в субботу, 6 августа, «Спартак» обыграл в Екатеринбурге «Урал» со счётом 2:0. Соболев отдал две голевых передачи – на 27-й минуте он помог отличиться Квинси Промесу, а на 44-й ассистировал Михаилу Игнатову.
- 7 августа 2022
-
02:50
-
02:45
-
02:21
-
02:15
-
02:10
-
01:50
-
01:49
-
01:46
-
01:30
-
01:17
-
01:02
-
00:51
-
00:30
-
00:15
-
00:15
-
00:10
-
00:05
- 6 августа 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:47
-
23:32
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:03
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:38
-
22:25
-
22:20
-
22:15