Соболев: я не забил в пустые ворота – это позор. До сих пор об этом думаю

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги встречи с «Уралом» и рассказал о своём прогрессе в роли ассистента.



«Впечатления двоякие. Столько шансов, я в пустые ворота не забил… Такие моменты всегда нужно реализовывать. Это позор, когда не забиваешь в пустые. Я до сих пор об этом думаю. Не забили больше, но главное – победа. Стал больше ассистировать? Не знаю, так получается. Может быть, от схемы зависит, потому что я чаще «сваливаюсь» в края. Мы набрали десять очков, но глобально говорить о каких-то переменах ещё рано. Впереди 26 игр. Спокойно двигаемся от матча к матчу, получаем удовольствие от побед и посмотрим, что будет дальше», – сказал Соболев сразу после игры в эфире канала «Матч Премьер».



Напомним, в субботу, 6 августа, «Спартак» обыграл в Екатеринбурге «Урал» со счётом 2:0. Соболев отдал две голевых передачи – на 27-й минуте он помог отличиться Квинси Промесу, а на 44-й ассистировал Михаилу Игнатову.