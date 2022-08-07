Руни высказался о ситуации с Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни высказался о возможном уходе форварда Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
«Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен отпустить Криштиану Роналду. Дело не в том, что Роналду не может играть в команде Тен Хага. Он может играть в любой команде. Роналду всегда будет забивать голы. Нужно построить команду, которая сможет выиграть лигу в ближайшие три-четыре года, и вы должны планировать это. Если слухи о том, что Криштиану хочет покинуть клуб, верны, тогда «Манчестер Юнайтед» должен позволить ему уйти и взять 9-го номера, который будет в команде в течение следующих трёх или четырёх лет, и действительно помочь им построить команду, которая может быть лучшей. У тен Хага должно быть время, чтобы это сделать», — приводит слова Руни Sport Bible.
Португальский нападающий выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.
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