Быстров: Кукуян отсудил великолепно – ни разу не свистнул нелепые падения, выгнутые спинки

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался на тему, по какой причине занимающий последнее место «Урал» в игре четвёртого тура РПЛ с красно-белыми получил только одну жёлтую карточку на 75-й минуте.
«Это говорит о том, что Кукуян отсудил матч великолепно. Так все арбитры в нашем чемпионате должны судить. Он ни разу не свистнул какие-то нелепые картинные падения, выгнутые спинки… Он давал играть во всех эпизодах! Перед матчем Шалимов сказал: мы тренируем оборонительные действия. «Урал» насытил центр и играл перед своей штрафной. Но заслуга спартаковцев в том, что они их накрывали и не давали выходить. А перед своей штрафной фолить нельзя», – сказал Быстров в студии при разборе игры на канале «Матч Премьер».
6 августа московский «Спартак» обыграл в Екатеринбурге «Урал» со счётом 2:0. Две голевые передачи на счету Соболева: на 27-й минуте Александр помог отличиться Квинси Промесу, а на 44-й ассистировал Михаилу Игнатову. После четырёх матчей команда Гильермо Абаскаля находится в группе лидеров с 10 очками.
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