Роналду опубликовал пост накануне первого матча «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост накануне первого матча клуба в новом сезоне чемпионата Англии.
Футболист опубликовал свою фотографию в форме «Манчестер Юнайтед» с надписью «готов».
Первый матч в новом сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведет 7 августа. В этот день команда встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало – 16:00 мск.
Напомним, ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клуб, который в нынешнем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.
Форвард защищает цвета «Красных дьяволов» с 2021 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне АПЛ Роналду провёл 30 матчей, забив 18 голов и сделав 3 результативные передачи.
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