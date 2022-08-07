Роналду опубликовал пост накануне первого матча «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост накануне первого матча клуба в новом сезоне чемпионата Англии.

Футболист опубликовал свою фотографию в форме «Манчестер Юнайтед» с надписью «готов».

Первый матч в новом сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведет 7 августа. В этот день команда встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало – 16:00 мск.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клуб, который в нынешнем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

Форвард защищает цвета «Красных дьяволов» с 2021 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне АПЛ Роналду провёл 30 матчей, забив 18 голов и сделав 3 результативные передачи.