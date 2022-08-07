Не игравший у Черчесова в «Ференцвароше» украинец Зубков вернулся в «Шахтёр»

Полузащитник Александр Зубков, который ранее выступал за венгерский «Ференцварош», продолжит карьеру в «Шахтёре». Он подписал с украинским клубом пятилетний контракт до лета 2027 года, сообщает официальный сайт «оранжево-чёрных».



Зубков является воспитанником академии «Шахтёра». В составе команды U19 он выходил в финал Юношеской лиги УЕФА. В первой команде «Шахтёра» дебютировал в сентябре 2015 года и провёл 23 матча. С 2019 года Зубков выступал за «Ференцварош», где провёл 110 матчей, забил 19 мячей и отдал 23 результативных передачи, трижды становился чемпионом Венгрии.



В новом сезоне главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не задействовал Зубкова ни в одном официальном матче. Чемпионы Венгрии провели одну игру во внутреннем первенстве, обыграв «Академию Пушкаша» со счётом 1:0, и пять – в еврокубках. В квалификации Лиги чемпионов команда из Будапешта прошла «Тобол» (0:0, 5:1), «Слован» (1:2, 4:1) и сыграла вничью в первом матче с «Карабахом» (1:1 на выезде).

Черчесов – футболистам «Ференцвароша» после победы: «Неплохо!»