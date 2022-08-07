Сторожук рассказал, благодаря чему «Краснодар» забил «Локомотиву» три гола в конце игры

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук ответил на вопросы журналистов после крупной победы над московским «Локомотивом».
«Довольны результатом и качеством игры. Долгожданная домашняя победа для нас. Хочу поблагодарить команду и болельщиков. Мы сегодня действовали смело и уверенно. Молодые ребята, которые ещё вчера играли уровнем ниже, проявляют себя довольно-таки неплохо. А это именно то, к чему мы стремимся. Три гола в заключительном отрезке матча? Мы использовали пространство и сильные качества Олусегуна. Не скажу, что не хотели забить на протяжении всего матча. Наверное, до того соперник хорошо оборонялся, перестраивался, накрывал наши атаки в развитии. Но игра длится 90 минут плюс компенсированное время, и всё зависит от того, кто как реализует свои моменты», – сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.
6 августа «Краснодар» принимал «Локомотив» на своём поле и победил со счётом 3:0. Первый гол на счету эквадорского защитника Кристиана Рамиреса, дублем отметился нигерийский нападающий Олакунле Олусегун.
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