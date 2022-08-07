Рио Фердинанд – о Роналду: старик гарантирует голы каждый сезон

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался о ситуации вокруг нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Люди говорят, что нужно отпустить Роналду… Ну, возьмите кого-нибудь, кто сможет забить 24-25 голов «Манчестер Юнайтед» не может отпустить Роналду, не может. Даже если он умоляет уйти, они просто не могут его отпустить. Я не думаю, что это правильно.. Всем легко сказать: «От Роналду нужно избавиться, вокруг него цирк, он привлекает слишком много внимания…» Возможно, он привлекает немного больше внимания, чем хочет клуб, но старик гарантирует голы каждый сезон», — приводит слова Фердинанда William Hill.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клуб, которые выступает в Лиге чемпионов.