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Абаскаль высказался о том, как схема «Спартака» влияет на игру Соболева

Абаскаль высказался о том, как схема «Спартака» влияет на игру Соболева
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Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возросшей продуктивности нападающего Александра Соболева, который отдал две голевых передачи в матче с «Уралом», а в предыдущем туре с «Оренбургом» забил свой первый мяч в сезоне.

«Мы используем схему с двумя нападающими, а Соболев отлично распоряжается тем пространством, которое у него появляется. Мы играем в комбинационный футбол. Важно и в следующих матчах сохранять эту динамичность, которую мы показываем сейчас, чтобы наши нападающие были разносторонними – могли и пробить по воротам, завершив эпизод, и отдать результативный пас», – сказал Абаскаль по горячим следам сразу после матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

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