Гогниев – о пенальти ЦСКА: как только судью зовут смотреть VAR, он понимает, что ошибся

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался об игре четвёртого тура РПЛ ЦСКА – «Факел» и назначении пенальти, после которого армейцы повели в счёте.
«Пенальти ЦСКА? Здесь такая подоплёка: у судьи в голове уже сидела мысль, что до этого дал 11-метровый в другую сторону. Но он изначально оценил эпизод и не поставил пенальти. Оценил, потому что был близко к эпизоду. Потом его зовут посмотреть VAR. И самое интересное: как только судью зовут на VAR, он уже идёт туда с пониманием, что ошибся. Почему у нас так складывается? Помню лишь единожды, как Безбородов принял решение, а потом закрепил то, что принял, хотя его позвали. VAR – супер, он показывает всё. Но не нужно, чтобы он так сильно влиял. И не надо, чтобы судью видно было! Великолепная игра, азартная, 4:1, но всё время обсуждаются какие-то судейские вещи», – сказал Гогниев сразу после финального свистка у кромки поля в разговоре в эфире «Матч Премьер».
Матч завершился победой ЦСКА со счётом 4:1. Первыми забили гости – на 43-й минуте Гонгадзе реализовал пенальти. А после перерыва голами в составе московской команды отметились Кучаев, Медина (с пенальти), Чалов и Карраскаль.
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