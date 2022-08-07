Смородская: не верю, что Федун уйдёт из «Спартака». Это какой-то пиар-ход

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о том, что «Лукойл» хочет выкупить стадион «Открытие Арена», а также на слухи касательно возможного ухода из «Спартака» Леонида Федуна.



«Не верю. Думаю, это какой-то пиар-ход для привлечения внимания к своей персоне», – приводит слова Смородской «РБ Спорт».



Напомним, ранее в прессе появились слухи о том, что Леонид Федун, его супруга Зарема Салихова и их дети собираются покинуть территорию Российской Федерации. Также сообщалось, что на посту главы клуба Федуна может сменить Ашот Хачатурянц, однако данная информация была опровергнута.



При этом генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил заинтересованность «Лукойла» в покупке стадиона, отметив, что процесс оформления сделки уже идёт.