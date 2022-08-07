Матчи чемпионата Украины по футболу могут проводить тайно

Матчи нового сезона чемпионата Украины могут проходить тайно.
«Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать начало матчей и где они будут проходить в связи с угрозой теракта. Вопросов очень много. Сейчас требуем: «Мы хотим календарь УПЛ». Но мы его может и не узнаем. Может, будем узнавать его в последний момент», — сказал журналист Игорь Цыганик на своём YouTube-канале.
Новый сезон чемпионата Украины стартует 23 августа. Сообщалось, что в матче-открытие нового сезона будет играть «Шахтёр». На данный момент соперник донецкого клуба неизвестен. Предполагается, что этот матч состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Прошлый сезон чемпионата Украины был завершён досрочно. Победителем был объявлен «Шахтёр». Второе место заняло киевское «Динамо».
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