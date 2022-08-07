Тренер «Ахмата»: наш план работал. Дважды поймали «Зенит» на жёлтые, раз – на красную

Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев прокомментировал итог матча в Грозном с «Зенитом», который завершился вничью 0:0.
«Наш план на игру работал. Неслучайно мы трижды поймали соперника на карточки: дважды – на жёлтые, один раз – на красную. Это было частью нашего плана, когда Лечи Садулаев врывается. Хотелось ещё, чтоб он забил и не получил жёлтую – тогда бы мы его, конечно, с игры не сняли. Во втором тайме мы имели преимущество. Ребята где-то спешили, а мы пытались их успокоить, чтобы они нормально разыграли мяч и доставляли его в штрафную. В целом довольны. Мы и с «Сочи» сыграли здорово, и с «Зенитом». Нереализованные моменты? У нас есть молодые игроки – и тот же Гамид Агаларов, и Ваня Олейников. Волнение где-то сказывается, а в этом случае опытные футболисты должны брать на себя игру и помогать», – сказал Нагайцев во флеш-интервью на телеканале «Матч Премьер».
- 7 августа 2022
-
05:44
-
05:23
-
05:21
-
05:08
-
05:00
-
04:54
-
04:49
-
04:45
-
04:41
-
04:30
-
04:26
-
04:14
-
04:06
-
03:47
-
03:36
-
03:33
-
03:18
-
03:13
-
02:55
-
02:50
-
02:45
-
02:21
-
02:15
-
02:10
-
01:50
-
01:49
-
01:46
-
01:30
-
01:17
-
01:02
-
00:51
-
00:30
-
00:15
-
00:15
-
00:10