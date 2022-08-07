Смородская: поздравляю «Спартак». Абаскаль – тренер-ноунейм, но удивляет, я поражена

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о старте «Спартака» в новом сезоне под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.
«Прошло пока только четыре тура, поэтому судить рано, но я за «Спартак» очень рада и поздравляю их. Абаскаль очень удивляет, я поражена. Это ноунейм-тренер, но команда выглядит неплохо, молодец мужик. Может ли «Спартак» бороться за чемпионство? Рано говорить. Пусть они с топами поиграют. По «Оренбургу» и «Уралу» не стоит судить», – цитирует Смородскую «РБ Спорт».
Напомним, после четырёх проведённых матчей «Спартак» с 10 очками идёт в группе лидеров. Красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» в стартовом туре, а затем победили «Краснодар», «Оренбург» и «Урал». Также десять очков набрал московский ЦСКА. У «Зенита» – восемь, у «Краснодара» – семь.
- 7 августа 2022
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