Алексей Маклаков: «Спартак» возвращается к тому клубу, который любим миллионами зрителей

Заслуженный артист России Алексей Маклаков прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Уралом» (2:0), который проходил в рамках четвёртого тура РПЛ.
«Прекрасный замечательный субботний матч, игра принесла колоссальное наслаждение и спартаковским болельщикам, и тем, кто просто нейтрально наблюдал за игрой. Это был праздник футбола!
Не знаю, сколько именно было ударов в створ, но давно уже «Спартак» так часто не бил по воротам соперника. Что касается реализации, то это уже отдельный тренировочный процесс. Главное, что они бьют по воротам и создают голевые моменты.
Можно ли назвать игру «Спартака» чемпионской? Я не сторонник торопиться или звонить Ванге, но этот «Спартак» возвращается к тому «Спартаку», который любим миллионами зрителей, как команда атакующая и играющая в красивый футбол, а самое главное, умеющая делать пас, что и показал сегодня Саша Соболев, став героем этого матча.
Соболев лучший форвард России? А я всегда так и говорил», — приводит слова Маклакова РБ Спорт.
В следующем туре РПЛ «Спартак» у себя на поле примет «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнётся в 20:00 мск.
- 7 августа 2022
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