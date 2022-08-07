Рыбус сообщил, что будет готов к следующему матчу

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус заявил, что планирует сыграть в матче 5-го тура РПЛ против «Сочи».
Напомним, что польский футболист пропустил встречу с «Уралом» (2:0) из-за повреждения.
«Думаю, буду готов к следующему матчу», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом Sport24.
На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 10 очков. Столько же очков имеет и другая московская команда – ЦСКА. В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с «Сочи». Игра состоится 14 августа, начало – в 20:00 мск.
В сезоне-2022/23 Рыбус принял участие в 3 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями. В своей дебютной встрече за столичную команду с «Ахматом» (1:1), состоявшейся в рамках 1-го тура нынешнего розыгрыша РПЛ, поляк заработал удаление.
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