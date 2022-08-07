Дриусси отметился дублем в матче «Остин» — «Сан-Хосе»

Нападающий «Остина» Себастьян Дриусси забил очередные голы за свой клуб и укрепился на первом месте в списке бомбардиров МЛС.
Себастьян отличился в матче «Остин» — «Сан Хосе Эртвейкс» — (3:3), проходившем в ночь на 7 августа мск, и записал в свой актив 15-й и 16-й голы в нынешнем сезоне МЛС. На два гола меньше на счету нападающего «Цинциннати» Брэндона Васкеса.
На счету Себастьяна Дриусси в этом сезоне также семь голевых передач. В предыдущей встречи со «Спортинг Канзас-Сити» аргентинец отметился голом.
Напомним, в июле 2021 года Дриусси перешёл в «Остин», выкупив свой контракт у «Зенита». На данный момент «Остин» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, отставая от лидера, «Лос-Анджелеса» на шесть очков.
Дриусси почеканил рулон туалетной бумаги.
- 7 августа 2022
-
06:39
-
06:36
-
06:27
-
06:15
-
06:00
-
05:44
-
05:23
-
05:21
-
05:08
-
05:00
-
04:54
-
04:49
-
04:45
-
04:41
-
04:30
-
04:26
-
04:14
-
04:06
-
03:47
-
03:36
-
03:33
-
03:18
-
03:13
-
02:55
-
02:50
-
02:45
-
02:21
-
02:15
-
02:10
-
01:50
-
01:49
-
01:46
-
01:30
-
01:17
-
01:02