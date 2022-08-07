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Дриусси отметился дублем в матче «Остин» — «Сан-Хосе»

Дриусси отметился дублем в матче «Остин» — «Сан-Хосе»
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Нападающий «Остина» Себастьян Дриусси забил очередные голы за свой клуб и укрепился на первом месте в списке бомбардиров МЛС.

Себастьян отличился в матче «Остин» — «Сан Хосе Эртвейкс» — (3:3), проходившем в ночь на 7 августа мск, и записал в свой актив 15-й и 16-й голы в нынешнем сезоне МЛС. На два гола меньше на счету нападающего «Цинциннати» Брэндона Васкеса.

На счету Себастьяна Дриусси в этом сезоне также семь голевых передач. В предыдущей встречи со «Спортинг Канзас-Сити» аргентинец отметился голом.

Напомним, в июле 2021 года Дриусси перешёл в «Остин», выкупив свой контракт у «Зенита». На данный момент «Остин» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, отставая от лидера, «Лос-Анджелеса» на шесть очков.

Дриусси почеканил рулон туалетной бумаги.

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