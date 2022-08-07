Источник: представитель Перейры сообщил, что «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара»

В агентстве защитника «Фламенго» Лео Перейры опровергли сообщения о согласовании контракта футболиста с «Краснодаром».
«Согласовали контракт? Это ложь. В данный момент ничего нет. «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара», — приводит слова представителей агентства РБ Спорт.
Напомним, ранее агентство бразильского защитника подтверждало факт наличия переговоров с российским клубом.
Перейра выступает за «Фламенго» с января 2020 года. На его счету 83 матча за клуб, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за бразильские «Наутико» и «Атлетико Паранаэнсе», а также за американский «Орландо Сити».
После четырёх туров РПЛ «Краснодар» имеет в своём активе семь очков и занимает четвёртое место турнирной таблицы.
- 7 августа 2022
-
08:39
-
08:25
-
08:07
-
07:59
-
07:31
-
06:39
-
06:36
-
06:27
-
06:15
-
06:00
-
05:44
-
05:23
-
05:21
-
05:08
-
05:00
-
04:54
-
04:49
-
04:45
-
04:41
-
04:30
-
04:26
-
04:14
-
04:06
-
03:47
-
03:36
-
03:33
-
03:18
-
03:13
-
02:55
-
02:50
-
02:45
-
02:21
-
02:15
-
02:10
-
01:50