Источник: представитель Перейры сообщил, что «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара»

В агентстве защитника «Фламенго» Лео Перейры опровергли сообщения о согласовании контракта футболиста с «Краснодаром».

«Согласовали контракт? Это ложь. В данный момент ничего нет. «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара», — приводит слова представителей агентства РБ Спорт.

Напомним, ранее агентство бразильского защитника подтверждало факт наличия переговоров с российским клубом.

Перейра выступает за «Фламенго» с января 2020 года. На его счету 83 матча за клуб, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за бразильские «Наутико» и «Атлетико Паранаэнсе», а также за американский «Орландо Сити».

После четырёх туров РПЛ «Краснодар» имеет в своём активе семь очков и занимает четвёртое место турнирной таблицы.