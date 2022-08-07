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Источник: представитель Перейры сообщил, что «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара»

Источник: представитель Перейры сообщил, что «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара»
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В агентстве защитника «Фламенго» Лео Перейры опровергли сообщения о согласовании контракта футболиста с «Краснодаром».

«Согласовали контракт? Это ложь. В данный момент ничего нет. «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара», — приводит слова представителей агентства РБ Спорт.

Напомним, ранее агентство бразильского защитника подтверждало факт наличия переговоров с российским клубом.

Перейра выступает за «Фламенго» с января 2020 года. На его счету 83 матча за клуб, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за бразильские «Наутико» и «Атлетико Паранаэнсе», а также за американский «Орландо Сити».

После четырёх туров РПЛ «Краснодар» имеет в своём активе семь очков и занимает четвёртое место турнирной таблицы.

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