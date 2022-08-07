Камоцци: всегда приятно поздравить Федуна с победой «Спартака»

Экс-советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци пожелал столичной команде успехов после победы над «Уралом» в матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Нет ли опасений, что против «Зенита» «Спартак» не сможет так играть? В футболе выигрывает не тот, кто тратит больше других. Это процесс понимания того, что вы можете победить, и тогда вы это делаете.

Желаю «Спартаку» всего наилучшего. Общаюсь ли я с президентом команды? Всегда приятно поздравить президента с победой «Спартака», – сказал Камоцци в интервью Metaratings.ru.

Он отметил, что главными действующими лицами всё же выступают футболисты на поле.

«Но главные действующие лица – это игроки, которые выходят на поле, и президент, который в такую трудную минуту всегда рядом с клубом», – подчеркнул Камоцци.

После четырёх проведённых встреч «Спартак» с 10 очками идёт в группе лидеров. Красно-белые после ничьей с «Ахматом» в стартовом туре РПЛ победили «Краснодар», «Оренбург» и «Урал». Также десять очков набрала другая столичная команда – ЦСКА. На третьей строчке располагается «Зенит» (8).