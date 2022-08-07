Джикия – о выходе на замену с «Уралом»: не готов был сыграть полный матч

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил причину своего отсутствия в стартовом составе в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

Футболист красно-белых пропустил предыдущую игру с «Оренбургом» (4:1) из-за травмы, а в игре с клубом из Екатеринбурга вышел на замену на последних минутах.

«Да. Когда вышел в концовке, чувствовал себя нормально, просто не готов был сыграть полный матч. К следующей игре сто процентов буду готов», — сказал Джикия в интервью Sport24.

После четырёх проведённых встреч «Спартак» с 10 очками идёт в группе лидеров. Красно-белые после ничьей с «Ахматом» в стартовом туре РПЛ победили «Краснодар», «Оренбург» и «Урал». Также десять очков набрала другая столичная команда – ЦСКА. На третьей строчке располагается «Зенит» (8).