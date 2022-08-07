Билялетдинов — о Ретро Кубке: если позовут ветераны «Спартака» и «Локо», выберу вторых

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на идею РФС о создании Ретро Кубка.

«Не знаю, согласился бы я участвовать в Ретро Кубке в случае его проведения или нет. Нужно было бы смотреть, какой формат турнира, будут ли тренировки, выездные матчи и многое другое. Сейчас у меня много работы и не уверен, что смог бы найти на это время.



Если это будет турнир на 3-4 дня, как Кубок Легенд, то да, это было бы интересно. Если бы меня позвали играть и ветераны «Спартака», и ветераны «Локомотива», то, конечно, я выбрал бы «железнодорожников».



Да, возможно такая идея будет интересна, но не думаю, что она надолго. Придут люди первый раз смотреть, потом второй и всё. Но это ситуативный вариант, долго интересным это не будет. Плюс надо заниматься чемпионатом, который сейчас идёт», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.