Сергей Шавло: слава богу, что этот «Урал» ещё существует. Шалимов держит его на плаву

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказал мнение о результате игры «Урал» — «Спартак», которая закончилась со счётом 2:0 в пользу столичной команды.
«Реализация моментов у «Спартака» хромает. Столько шансов иметь и не забить — непозволительная роскошь. Хорошо, что победили, но могли выиграть крупнее. У «Урала» были моменты. Понравилось, что красно-белые играли в атаку, создавали моменты. Надо работать над реализацией.
Не хотелось бы, чтобы Шалимова уволили после этого поражения. Тренер в этой ситуации не виноват. У «Урала» нет атаки. 30-летний Бикфалви травмированным выходит и бьётся. Не хватает серьёзных нападающих. Слава богу, что этот «Урал» ещё существует, и Шалимов держит его на плаву. Игроки стараются, но должно быть мастерство. Соперники у «Урала» были сложные. Следующие игры покажут уровень команды», — сказал Шавло в интервью «РБ Спорт».
6 августа столичный «Спартак» обыграл в Екатеринбурге «Урал» со счётом 2:0. Две голевые передачи на счету Соболева: на 27-й минуте Александр помог отличиться Квинси Промесу, а на 44-й ассистировал Михаилу Игнатову. После четырёх встреч подопечные Гильермо Абаскаля находятся в группе лидеров с 10 очками.
- 7 августа 2022
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