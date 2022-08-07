Источник: Шомуродов в шаге от перехода в «Болонью» на правах аренды с правом выкупа

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов в ближайшее время станет игроком «Болоньи». 27-летний футболист будет арендован красно-синими на сезон с обязательной опцией выкупа в случае достижения определенных условий. Если они будут активированы, узбекский форвард подпишет контракт на четыре года, а «Болонья» заплатит € 10 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Шомуродов — воспитанник узбекского клуба «Машал». Транзитом через «Бунёдкор» летом 2017 года он перешёл в «Ростов», за который выступал три сезона. В октябре 2020-го Эльдор был продан в «Дженоа» за € 7,5 млн, а через год — в «Рому». «Дженоа» заработал на этой сделке около € 10 млн. Вместе с римлянами Шомуродов выиграл Лигу конференций.

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